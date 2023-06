Paddeln bei strahlendem Sonnenschein auf dem Neckar

Der Verein "Neckarinsel" will, dass der Neckar für jedermann zugänglich wird. Daher hat er am Sonntag die Aktion "Critical Nass" veranstaltet: Es ging im Kanu und auf dem SUP auf den Fluss.

Mehrmals im Jahr veranstaltet der Stuttgarter Verein "Neckarinsel" die sogenannte "Critical Nass": Am vergangenen Sonntag waren laut Verein rund 60 Leute auf dem Neckar zwischen Bad Cannstatt und Münster paddeln. Für den Verein ist die Aktion ein erster Schritt, um den Neckar für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Perspektivisch wünscht sich der Verein, dass sich der Neckar weg von einem rein wirtschaftlich genutzten Fluss hin zu einem Erholungsraum entwickelt.

"Critical Nass": Mit Kanu und SUP auf den Neckar

Baden ist im Neckar verboten, aber mit sogenannten muskelkraftbetriebenen Kleinfahrzeugen, also beispielsweise Kanus und Stand Up Paddles, darf man auf den Neckar. "Mit der Critical Nass wollen wir einen kollektiven Schritt auf den Neckar wagen", erklärt Christine von Raven vom Verein "Neckarinsel". Es sei ein erster Schritt, den Neckar zu erobern. Derzeit sei der Fluss im Grunde nicht zugänglich - berge aber unglaublich viel Potenzial.

Bei strahlendem Sonnenschein gings mit der "Critical Nass" über den Neckar. Verein Neckarinsel

Rund 60 Leute hatten sich für den Ausflug am vergangenen Sonntagnachmittag aufs Wasser angemeldet. Wie fühlt sich das an, dort zu paddeln, wo sonst hauptsächlich Schiffe fahren? "Das fühlt sich mega cool an."

"Man lernt nochmal eine ganz neue Perspektive auf Stuttgart kennen."

"Und dadurch, dass man das gemeinsam macht, ist der Spaßfaktor sehr groß", so Christine von Raven. Startpunkt des Ausflugs war die Neckarinsel, von dort ging es mit den Kanus und den Stand Up Paddle-Brettern ins Wasser.

Was ist die Neckarinsel in Stuttgart und wo liegt sie?

Die "Neckarinsel" ist eigentlich ein bauliches Trennelement an der Schleuse in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein Verein darf den Wiesenstreifen pachten. Verein Neckarinsel

Die Neckarinsel ist eigentlich ein bauliches Trennelement an der Schleuse in Bad Cannstatt und nicht zugänglich. Durch einen Zeitungsbericht sei das Bundesschifffahrtsamt auf die Idee des Vereins, die Neckarinsel zu aktivieren, aufmerksam geworden, sagt Christine von Raven. "Dadurch sind wir mit dem Leiter des Bundesschifffahrtsamts Neckar in Kontakt gekommen. Wir haben ihm unsere Idee für die Neckarinsel geschildert und das fand er gut." Und so sei es gekommen, dass der Verein die Neckarinsel kostenlos pachten und als Ort für die Entwicklung am Neckar nutzen dürfe. Der Name der Aktion "Critical Nass" ist von "Critical Mass" abgeleitet, einer Initiative, die sich für mehr Raum für Radfahrende einsetzt.

Verein will den Neckar als Erholungsraum für alle

Auf der "Neckarinsel" in Stuttgart-Bad Cannstatt. Verein Neckarinsel

Ginge es nach den Mitgliedern des Vereins "Neckarinsel", wäre der Neckar viel mehr als ein reiner Fluss für die Schifffahrt und die Wirtschaft. "Wir wollen den Neckar aktivieren. Wir haben eine Klimakrise: Wir brauchen abkühlende Räume, gerade in der Hitzeinsel Stuttgart. Der Neckar sollte als Ausgleichsraum für alle Menschen in Stuttgart da sein", so Christine von Raven.