Der Klinikverbund Südwest mit seinen vier Kliniken im Kreis Böblingen meldet immer mehr Covid-19-Patienten. Am Freitag wurden 26 Personen stationär behandelt, davon drei intensivmedizinisch.

Landrat Roland Bernhard, der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikverbunds Südwest, nennt die Zahlen besorgniserregend. Im Vergleich zum Monatsanfang hätten sich die Patientenzahlen verfünffacht, nun sei man im Prinzip auf dem Stand von Mitte März. Doch damals habe man das reguläre OP-Programm heruntergefahren. Wie lange man die aktuelle Doppelbelastung aus normalem Betrieb und steigenden Corona-Zahlen aufrechterhalten könne, sei fraglich, so der Landrat weiter.

Zahl der freien Intensivbetten nimmt ab

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert wurde am Freitag mit 85, 28 angegeben, 79 aktive Corona-Fälle mehr als gestern wurden gemeldet. Insgesamt sind 555 Menschen im Kreis Böblingen aktuell mit dem SARS-CoV2-Virus bestätigt. Die Krankenhäuser des Klinikverbunds Südwest melden 26 Covid Patienten - 23 davon auf Normalstation, drei auf der Intensivstation. Von den vorhandenen 54 Intensivbetten sind bereits 30 belegt - und 24 noch frei.

Gezielte Tests, weil Kapazitäten knapp werden

Aufgrund der gestiegenen Infektionen werden auch die Corona-Testkapazitäten im Kreis Böblingen knapp. Deswegen werden künftig bei Ausbrüchen in Schulklassen oder Kitas nur noch die Schülerinnen und Schüler getestet, die unmittelbar in Kontakt waren oder Krankheitssymptome zeigen, so Simone Hotz, Sprecherin im Böblinger Landratsamt.

Zuletzt waren in 19 Schulen mit 30 Klassen einzelne Personen positiv auf den Corona-Virus getestet worden. Aktuell ist eine Kita im Landkreis komplett geschlossen.

Bald unterstützt die Bundeswehr

Bei steigenden Infektionszahlen kommen die Gesundheitsämter immer mehr an ihre Grenzen bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Deswegen hat man in Böblingen bereits vergangene Woche Unterstützung bei der Bundeswehr erbeten - und bekommt sie nun auch. 30 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützen ab kommendem Montag das Gesundheitsamt im Böblinger Landratsamt.

Problem Kontaktnachverfolgung

Ihre Aufgabe ist es, Infektionsketten nachzuverfolgen und mitzuhelfen, die Kontaktpersonen einer infizierten Person zu informieren, was zu tun ist. Auch in anderen Gesundheitsämtern hilft die Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung aus - unter anderem bei der Stuttgarter Stadtverwaltung und im Kreis Esslingen.