Erneut mehr als 4.000 Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart

Die gemeldeten Fallzahlen in Sachen Corona und Omikron-Variante schnellen in die Höhe – in der Region Stuttgart sind von Dienstag auf Mittwoch erneut mehr als 4.200 Neuinfektionen registriert worden. Das Landesgesundheitsamt meldete für diesen Zeitraum zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die hohen Fallzahlen treiben auch die Sieben-Tage-Inzidenzen in die Höhe. Den höchsten Wert in der Region Stuttgart hat derzeit der Kreis Esslingen mit knapp 900. Der Rems-Murr-Kreis meldet einen Inzidenzwert von rund 700. In Stuttgart liegt der Wert aktuell bei knapp 650. In den Kreisen Ludwigsburg, Göppingen und Böblingen werden Inzidenzen zwischen 450 und 600 gemeldet.