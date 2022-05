Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart weiterhin hoch

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in der Region Stuttgart bleibt weiterhin hoch. Von Dienstag auf Mittwoch meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 7.800 Neuinfektionen. Allein in Stuttgart wurden fast 2.300 neue Corona-Fälle gemeldet. In der Landeshauptstadt gibt es allerdings noch zahlreiche Nachmeldungen nach einem Rückstau. Innerhalb von 24 Stunden starben in der Region 14 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Fünf Todesfälle wurden dabei aus Stuttgart gemeldet. Den niedrigsten Inzidenzwert hat aktuell der Kreis Ludwigsburg mit 961, das ist gleichzeitig auch der niedrigste Wert in ganz Baden-Württemberg. Die höchste Inzidenz mit einem Wert von 1.747 verzeichnet der Kreis Göppingen.