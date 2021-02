In der Region Stuttgart liegt aktuell der Rems-Murr-Kreis mit 44,9 unter der Schwelle von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das gab das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montagabend bekannt. Alle Landkreise in der Region haben derzeit einen Inzidenzwert teils deutlich unter 100. Nur zwei neue Corona-Infektionen sind im Kreis Böblingen registriert worden. Hier liegt der Inzidenzwert nur noch knapp über 50. Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen 156 Neuinfizierte erfasst. An und mit dem Coronavirus verstarben laut Landesgesundheitsamt 16 Menschen in der Region.