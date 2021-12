Mehr Corona-Neuinfektionen in der Region

In der Region Stuttgart sind von Montag auf Dienstag mehr als 1.360 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es noch 423 neue Fälle - allerdings werden in der Regel am Wochenende und an Feiertagen weniger Fälle gemeldet. Vier Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Bei der Sieben-Tage Inzidenz liegen nach Daten des Landesgesundheitsamts fast alle Landkreise unter dem Landesdurchschnitt. Deutlich gesunken sind die Zahlen im Landkreis Esslingen von 278 auf 229 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Esslingen liegt damit als einziger der Stadt- und Landkreise der Region über dem Landesdurchschnitt von 210. Leicht gesunken sind die Zahlen in den Kreisen Rems-Murr (193), Stuttgart (182), Göppingen (165) und Ludwigsburg (145). Gestiegen ist die Inzidenz dagegen im Kreis Böblingen, nämlich von 151 auf nun 183.