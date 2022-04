Inzidenzen in der Region gehen weiter nach unten

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht auch in der Region Stuttgart immer weiter zurück. Von Montag auf Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt knapp 6.400 neue Corona-Fälle in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen. Die meisten Neuinfektionen verzeichnet die Stadt Stuttgart mit mehr als 1.500 innerhalb von 24 Stunden. Auch in den Kreisen Esslingen und Rems-Murr ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit mehr als 1.200 noch relativ hoch. Die niedrigsten Inzidenzwerte haben derzeit die Landkreise Göppingen und Ludwigsburg mit 767 beziehungsweise 737. Am höchsten ist dieser Wert aktuell im Rems-Murr-Kreis mit knapp 1.340. Neun weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.