Landeshauptstadt Stuttgart: Rückstand bei Erfassung der Corona-Fälle

Die Stadt Stuttgart rechnet in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Anstieg der Corona-Fallzahlen. Grund ist ein hoher Rückstand bei der Erfassung der Fälle. Insbesondere die in den letzten Tagen veröffentlichten Zahlen könnten nur als vorläufig betrachtet werden, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung vom Donnerstag. Grund sei das extrem hohe Fallaufkommen seit November, was zu einer Verzögerung bei der Eingabe der Fälle führe. Vorsorglich sei das Personal bereits aufgestockt worden. Nun müsse weiter gegengesteuert werden, heißt es. Deshalb müsse etwa die Hotline für positiv Getestete und enge Kontaktpersonen vorübergehend stark reduziert werden. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Stuttgart ist mit 345 eine der niedrigsten im Land.