Steigende Infektionszahlen bereiten der Stadt Stuttgart Sorge

Eine Abwasseranalyse der Stadt Stuttgart hat ergeben, dass die Corona-Zahlen in Stuttgart wieder steigen. Jan Steffen Jürgensen vom Klinikum Stuttgart bleibt jedoch zuversichtlich.

Nicht nur die Abwasseranalyse der Stadt Stuttgart hat ergeben, dass die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen ist. Auch die Anzahl der Meldungen in Hausarztpraxen ist demnach deutlich gestiegen.

Stadt Stuttgart meldet am Donnerstag knapp 800 Neuinfektionen

Mit dem Cannstatter Wasen hängen die steigenden Zahlen aber nicht unbedingt zusammen. "Einen direkten Zusammenhang zum Cannstatter Volksfest können wir nicht erkennen - aber auch nicht ausschließen", so ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Im Wesentlichen sei der Anstieg durch die Jahreszeit bedingt. Am Donnerstag meldete das Landesgesundheitsamt knapp 800 Neuinfektionen in Stuttgart.

Derzeit 50 Covid-Patienten im Klinikum Stuttgart

"Wir sehen einen leichten Anstieg bei den eingewiesenen Fällen", sagte der medizinische Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, dem SWR. Derzeit seien etwa 50 Covid-Patienten im Klinikum Stuttgart. Fünf Patienten müssten intensivmedizinisch behandelt werden. Somit seien die behandelten Covid-Fälle im Klinikum seit September leicht gestiegen.

"Wir dürfen diese Abwasseranalyse nicht überbewerten."

Die Abwasseranalyse gebe keine Auskunft über die Schwere eines Verlaufs. "Wer ist erkrankt? Sind es robuste Schulkinder oder sind es Altersheimbewohner?", fragt Jürgensen. "Scheidet einer viel aus oder viele wenig?" Größere Sorgen mache er sich über die Grippe. Dabei habe man in den vergangenen Jahren eine Pause erlebt. Insgesamt sei er dennoch zuversichtlich.

Stadt Stuttgart wirbt mit Plakat-Kampagne für Vorsicht

Um die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, setzt die Stadt Stuttgart auf eine Plakat-Kampagne. "Wir wollen die Bevölkerung für die Einhaltung der Basisschutzmaßnahmen sensibilisieren", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Stefan Ehehalt. "Maske tragen – Impfen – Abstand halten – Testen, wo geboten": Dies soll die Kernbotschaft sein und überall in Stuttgart verteilt auf Plakaten und City Lights zu sehen sein.