In der Region Stuttgart sind von Montag auf Dienstag knapp 4.800 neue Corona-Fälle gemeldet worden - die Inzidenzwerte sind entgegen dem Landestrend gestiegen. Allein in Stuttgart wurden wieder mehr als 1.400 Neuinfektionen registriert, im Rems-Murr-Kreis über 950. Der Rems-Murr-Kreis verzeichnet mit einem Wert von 1.000 auch die derzeit höchste Inzidenz in der Region, Stuttgart kommt auf 916. Zum Vergleich: der Landesschnitt liegt aktuell bei knapp unter 800. Die niedrigste Neuinfektionsrate in der Region hat aktuell der Kreis Göppingen mit 536. Von Montag auf Dienstag wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.