Region Stuttgart: Knapp 1.370 Corona-Neuinfektionen gemeldet

In der Region Stuttgart sind von Mittwoch auf Donnerstag 1.369 neue Corona-Fälle registriert worden. 16 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Allein in Stuttgart wurden mehr als 450 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Landeshauptstadt verzeichnet auch mit einem Wert von knapp 248 die höchste Inzidenz in der Region. Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit rund 158 im Kreis Ludwigsburg. Die Ausbreitung der Omikron-Variante im Land nimmt weiter zu. Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Fälle stieg am Mittwoch auf 2.434. Dabei handelt es sich sowohl um Verdachtsfälle als auch um Infektionen, die per Vollgenom-Analyse bestätigt wurden.