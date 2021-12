Stuttgart und Region: 1.000 neue Corona-Fälle

In der Region Stuttgart sind von Mittwoch auf Donnerstag mehr als 1.000 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Inzidenzwerte in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen gehen weiter zurück. So sank die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Böblingen auf knapp 186, das ist der aktuell niedrigste Wert in der Region. In Stuttgart ist die Inzidenz mit rund 319 derzeit am höchsten. Innerhalb von 24 Stunden wurden außerdem sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Von der Coronavirus-Variante Omikron gibt es landesweit inzwischen 493 bestätigte Fälle. In Stuttgart waren zuletzt zwei Kindergärten und ein Gymnasium betroffen, mit insgesamt sechs bestätigten Omikron-Fällen.