Trotz verschärftem Lockdown steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auch in der Region - einen Spitzenwert meldet die Stadt Ludwigsburg. Dort ist die 7-Tage-Inzidenz auf über 200 gestiegen. Oberbürgermeister Knecht (parteilos) rief die Bürger auf, sich an die verschärften Regeln zu halten, auch wenn viele diese Appelle nicht mehr hören könnten und wollten. Die Lage sei sehr ernst, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. In der gesamten Region Stuttgart sind innerhalb von 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch 644 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt zwischen 101,3 im Kreis Böblingen und 134,9 im Kreis Esslingen. An oder mit Corona starben in diesem Zeitraum 16 Menschen, davon allein zehn im Kreis Esslingen.