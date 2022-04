Knapp 8300 Corona-Neuinfektionen und weiter hohe Inzidenzen in der Region Stuttgart

per Mail teilen

Die Corona-Zahlen sind in der Region Stuttgart weiterhin auf hohem Niveau. Knapp 1.800 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden wurden dem Landesgesundheitsamt aus dem Kreis Esslingen gemeldet. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist dort die höchste in der Region mit einem Wert über 1.800. Die niedrigste Neuinfektionsrate mit rund 1.300 meldet derzeit der Kreis Ludwigsburg. In Stuttgart und den Kreisen Göppingen, Böblingen und Rems-Murr liegen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte zwischen 1.330 und 1.660. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.