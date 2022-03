Corona-Zahlen in der Region Stuttgart wieder deutlich gestiegen

Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Region Stuttgart 8.371 Neuinfektionen gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit. Die meisten Fälle gab es in der Landeshauptstadt und dem Kreis Esslingen mit jeweils über 1.900 neuen Fällen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz belegt ebenfalls der Kreis Esslingen mit knapp 1.882, gefolgt vom Kreis Böblingen mit einer Inzidenz von 1.613. Den niedrigsten Wert in der Region hat aktuell der Kreis Ludwigsburg mit 996. Insgesamt neun Todesfälle wurden in der Region im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.