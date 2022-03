Region Stuttgart: Erneut viele Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

per Mail teilen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in der Region Stuttgart bleibt auf einem hohen Niveau, wenn auch die Entwicklung leicht rückläufig ist. Das meldet das Landesgesundheitsamt. Die Sieben-Tage-Inzidenzen ändern sich aktuell kaum. Insgesamt wurden von Mittwoch auf Donnerstag 6.233 Neuinfektionen in der Region gemeldet - das sind sogar etwas mehr als am Vortag. Acht Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldet erneut der Landkreis Göppingen mit einem Wert von 1.242. Dreistellig sind derzeit nur die Landkreise Böblingen mit einem Wert von 955 und Ludwigsburg mit 867. Die Landeshauptstadt Stuttgart meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.133.