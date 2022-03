Trotz leicht sinkender Inzidenzen: Mehr als 4.600 neue Corona-Fälle in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auch in der Region Stuttgart weiter leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen ist jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Insgesamt wurden in der Region Stuttgart von Sonntag auf Montag rund 4.600 neue Corona-Fälle registriert, davon allein 1.740 in Stuttgart. Die Landeshauptstadt weist mit einem Wert von 1.472 auch die höchste Inzidenz in der Region auf. Den niedrigsten Inzidenzwert in Land und Region verzeichnet weiterhin der Kreis Ludwigsburg mit 839. Innerhalb von 24 Stunden meldete das Landesgesundheitsamt sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.