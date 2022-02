Auf hohem Niveau: Erneut mehr als 7.500 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

Die Zahl der neu am Coronavirus infizierten Menschen in der Region Stuttgart bleibt auf einem hohen Niveau. Von Mittwoch auf Donnerstag meldete das Landesgesundheitsamt 7.580 Fälle. Die meisten Neuinfektionen wurden dabei wieder in Stuttgart registriert: Mehr als 2.100 Fälle innerhalb von 24 Stunden. In der Landeshauptstadt muss allerdings noch ein Rückstau bei den Meldungen bearbeitet werden. Entsprechend hoch ist die Inzidenz in Stuttgart mit einem Wert von über 1.700. Noch etwas darüber liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Göppingen. Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Kreis Ludwigsburg mit 982. Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.