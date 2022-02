Region Stuttgart: Erneut mehr als 7.000 neue Corona-Fälle an einem Tag

per Mail teilen

In der Region Stuttgart sind von Mittwoch auf Donnerstag 7.264 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind rund 400 weniger als am Vortag. Das Landesgesundheitsamt meldete allein aus dem Kreis Ludwigsburg rund 1.700 neue Corona-Fälle. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Den höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet aktuell der Landkreis Böblingen mit 1.694. Es folgen die Landkreise Göppingen (1.601), Rems-Murr (1.460), Esslingen (1.333) und Ludwigsburg (923). Die Stadt Stuttgart meldete von Mittwoch auf Donnerstag 655 neue Corona-Fälle und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 612. Die Zahlen für Stuttgart müssen aber noch aufgrund von Meldefehlern oder Rückständen nach oben korrigiert werden.