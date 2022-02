Mehr als 7.600 Corona-Fälle in der Region Stuttgart

Die Zahl der gemeldeten neuen Corona-Fälle in der Region Stuttgart steigt weiter sprunghaft an. Von Dienstag auf Mittwoch wurden mehr als 7.600 Neuinfektionen registriert, so das Landesgesundheitsamt. Davon wurden mehr als 1.900 Fälle im Kreis Böblingen registriert – das ist der höchste Tageswert in einem Kreis seit Beginn der Pandemie. Im Rems-Murr-Kreis gab es knapp 1.700 neue Fälle. Bei den Inzidenzen verzeichnet ebenfalls der Kreis Böblingen den höchsten Wert mit 1.550. Nur der Kreis Ludwigsburg und die Stadt Stuttgart melden derzeit Sieben-Tage-Inzidenzwerte unter 1.000. In Stuttgart ist dieser Wert mit 626 am niedrigsten. Innerhalb eines Tages starben weitere fünf Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.