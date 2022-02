Höchstwert an neuen Corona-Fällen in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind an einem Tag so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet worden wie noch nie. Von Montag auf Dienstag registrierte das Landesgesundheitsamt mehr als 6.000 neue Fälle. Allein aus dem Kreis Böblingen wurden knapp 1.750 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Esslingen waren es mehr als 1.000 und in Stuttgart sowie im Kreis Ludwigsburg knapp 1.000 neue Fälle. Innerhalb eines Tages starben drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in vier Kreisen über dem Landesschnitt von rund 1.200. Die niedrigste Inzidenz hat aktuell die Stadt Stuttgart mit einem Wert von 677. Auch der Kreis Ludwigsburg liegt deutlich unter der Marke von 1.000.