Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart steigen weiter an. Insgesamt wurden von Sonntag auf Montag über 5.100 Corona-Neuinfektionen aus sechs Stadt- und Landkreisen gemeldet, so das Landesgesundheitsamt. Die meisten neuen Fälle gab es im Kreis Böblingen mit mehr als 1.200. Nur in Stuttgart und dem Kreis Ludwigsburg liegt die Inzidenz noch unter 1.000. Die Kreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr und Göppingen liegen darüber. Göppingen ist mit einer Inzidenz von über 1.400 Spitzenreiter, gefolgt vom Rems-Murr-Kreis mit rund 1.320. In der Region wurden insgesamt sieben neue Todesfälle registriert.