Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart bleibt hoch

Die Corona-Zahlen in Land und Region steigen weiter an. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen knapp 4.000 neue Fälle gemeldet. Drei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, so das Landesgesundheitsamt. Allein in Stuttgart wurden innerhalb von 24 Stunden knapp 950 Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hier auf 675 gestiegen. Den höchsten Wert mit knapp 900 verzeichnet weiterhin der Kreis Esslingen. Auch der Rems-Murr-Kreis hat mit mehr als 750 eine überdurchschnittlich hohe Inzidenz. Im Kreis Göppingen tritt von heute an eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Nichtimmunisierte inkraft, weil die Inzidenz zwei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 500 lag.