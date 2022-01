Corona-Zahlen: Region Stuttgart unter dem landesweiten Durchschnitt

Die Zahl der Neuinfektionen in der Region Stuttgart hat sich von Montag auf Dienstag unterschiedlich entwickelt. Insgesamt liegt die Region mit einer durchschnittlichen Inzidenz von 217 aber unter dem Landesdurchschnitt von 251. In vier Kreisen der Region stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern leicht an, nämlich in Stuttgart (295), Böblingen (227), Rems-Murr (221) und Ludwigsburg (190). In den Kreisen Esslingen (203) und Göppingen (168) fiel die Inzidenz leicht. Insgesamt wurden 1.653 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag wurden von den Gesundheitsämtern der Region zehn Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert.