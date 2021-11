Region Stuttgart: Zwei Landkreise überschreiten Schwellenwert von 500

per Mail teilen

In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages wieder mehr als 1.400 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Sechs Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Allein 656 Neuinfizierte wurden im Landkreis Esslingen registriert. Die Kreise Esslingen und Göppingen haben aktuell Inzidenzwerte über 500, im Rems-Murr-Kreis liegt die Inzidenz aber nur knapp unter diesem Schwellenwert. Verschärfte Maßnahmen für Nicht-Immunisierte gelten aktuell in den Kreisen Böblingen, Göppingen und Rems-Murr. Sollte die Inzidenz in Kreis Esslingen auch heute über dem Wert von 500 liegen, drohen auch dort wieder unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Immunisierte.