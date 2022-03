Region Stuttgart: Drei Landkreise überschreiten Schwellenwert von 500

In der Region Stuttgart melden aktuell drei Landkreise Sieben-Tage-Inzidenzen über dem Schwellenwert 500. Von Samstag auf Sonntag wurden vier Todesfälle und insgesamt 733 neue Corona-Fälle registriert. Allerdings werden am Wochenende nicht alle Daten übermittelt. So gibt es etwa aus Stuttgart keine Zahlen vom Sonntag. In den Kreisen Böblingen, Rems-Murr und Göppingen gilt wegen Inzidenzwerten über 500 unter anderem eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Nicht-Immunisierte, im Kreis Esslingen bereits seit letzter Woche. Dort liegt der Wert aktuell wieder unter 500. Auf den Intensivstationen werden landesweit derzeit 617 Menschen wegen Corona behandelt, das sind 14 mehr als am Vortag.