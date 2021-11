Region Stuttgart: Inzidenzwert im Landkreis Esslingen über 500

Innerhalb eines Tages sind in der Region Stuttgart 13 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Von Sonntag auf Montag meldete das Landesgesundheitsamt mehr als 1.400 Corona-Neuinfektionen. Im Kreis Esslingen ist der Inzidenzwert auf knapp 510 gestiegen, das ist der aktuell höchste Wert in der Region. Allein im Kreis Esslingen wurden innerhalb von 24 Stunden rund 570 Neuinfektionen gemeldet. Zahlen aus dem Kreis Böblingen liegen für diesen Zeitraum nicht vor. Auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg werden derzeit 489 Menschen wegen Corona behandelt, das sind 32 mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 5,8.