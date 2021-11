Region Stuttgart: Hohe Inzidenzwerte in den Landkreisen

In der Region Stuttgart sind innerhalb eines Tages weitere 612 Corona-Neuinfektionen registriert werden. Von Samstag auf Sonntag wurden aber keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Zahlen am Wochenende sind in der Regel nicht so hoch, weil viele Daten nicht an das Landesgesundheitsamt übermittelt werden. So fehlen etwa die Zahlen aus Stuttgart. In vier Landkreisen liegen die Inzidenzwerte inzwischen bei rund 450, in den Kreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen und Rems-Murr. Auf den Intensivstationen werden landesweit derzeit 457 Menschen wegen Corona behandelt, das sind 15 mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 5,31.