Rems-Murr-Kreis: Inzidenzwert steigt über 400

Die Corona-Zahlen in der Region Stuttgart steigen weiter. Im Rems-Murr-Kreis beträgt der Inzidenzwert inzwischen 433. Das ist der höchste Wert in der Region. In Stuttgart und den umliegenden Landkreisen wurden innerhalb eines Tages weitere 670 Neuinfektionen gemeldet. Am Wochenende werden aber von den Gesundheitsämtern nicht alle Zahlen übermittelt. Am Freitag waren es mehr als 2.300 neue Fälle. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona wurden am Sonntag keine gemeldet. Auf den Intensivstationen werden landesweit aktuell 379 Corona-Patienten behandelt, sieben mehr als am Vortag. Sollte diese Zahl an zwei Werktagen in Folge auf über 390 steigen, wäre die Alarmstufe erreicht.