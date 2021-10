Rund 460 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind von Sonntag auf Montag rund 460 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Den höchsten Inzidenzwert hat weiterhin der Rems-Murr-Kreis mit über 180. Allein in Stuttgart wurden mehr als 260 neue Corona-Fälle registriert, allerdings innerhalb von 48 Stunden, denn am Sonntag wurden keine Zahlen aus der Landeshauptstadt gemeldet. Der Inzidenzwert in Stuttgart stieg auf rund 157. In der Region starben drei Menschen im Zusammenhang mit Corona. Gestiegen ist auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen im Land, aktuell werden 230 Personen wegen Covid-19 behandelt, zehn mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 3,8.