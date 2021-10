Region Stuttgart: Erneut über 500 neue Corona-Fälle

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart liegt erneut über 500. Der Inzidenzwerte entwickelten sich uneinheitlich, in Stuttgart ist der Wert rückläufig. So sank die Neuinfektionsrate in der Landeshauptstadt nach zuletzt knapp 140 auf 114,2. Von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Region insgesamt 531 neue Corona-Fälle gemeldet, davon jeweils 100 in den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gab es keine. Landesweit werden auf den Intensivstationen derzeit 182 Patienten behandelt, zwei weniger als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt aktuell 2,3.