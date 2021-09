Wieder mehr Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind von Montag auf Dienstag 561 neue Corona-Fälle registriert worden - mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Allein in Stuttgart wurden 165 Neuinfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt liegt jetzt bei knapp 138. Ursache könnte der Schulbeginn sein, heißt es bei der Stadt. Viele neue Fälle wurden auch aus den Kreisen Ludwigsburg und Rems-Murr gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden sind in der Region drei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden. Derzeit werden landesweit auf Intensivstationen 184 Corona-Patienten behandelt, 18 weniger als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt aktuell 2,37.