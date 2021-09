Corona-Neuinfektionsrate in Stuttgart steigt auf 130

Die Corona-Neuinfektionsraten in der Region Stuttgart sind größtenteils wieder etwas gesunken. Eine Ausnahme bildet die Landeshauptstadt Stuttgart. In Stuttgart stieg der Inzidenzwert auf 130,1. Das ist nach dem Stadtkreis Pforzheim derzeit die zweithöchste Neuinfektionsrate im Land. Allein in Stuttgart wurden von Sonntag auf Montag 126 neue Corona-Fälle registriert, in der gesamten Region waren es 253. Die Inzidenzwerte in den Landkreisen liegen zwischen 61,4 im Kreis Göppingen und 98,8 im Rems-Murr-Kreis. Derzeit werden landesweit auf Intensivstationen 200 Covid-19-Patienten behandelt, elf mehr als am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt aktuell 2,25.