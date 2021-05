Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind weiterhin rückläufig. Zwei Landkreise haben den Schwellenwert von 50 unterschritten. Insgesamt meldete das Landesgesundheitsamt von Dienstag auf Mittwoch 305 Corona-Neuerkrankungen. Fünf Menschen starben innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19. Die niedrigste Neuinfektionsrate in der Region wird weiterhin aus dem Kreis Böblingen gemeldet, mit einem Wert von jetzt 38,4. Auch der Kreis Göppingen liegt mit einem Inzidenzwert von 46,1 unter dem Schwellenwert von 50. In Stuttgart und im Kreis Göppingen sind von Donnerstag an weitreichende Öffnungen möglich, im Kreis Esslingen ab Freitag.