Die Corona-Neuinfektionsraten in der Region Stuttgart sind weiter rückläufig - auch in der Landeshauptstadt Stuttgart gehen die Zahlen jetzt deutlich zurück. So ist die Neuinfektionsrate in Stuttgart inzwischen auf 131,3 gesunken. Noch vor einer Woche lag dieser Wert deutlich über 200. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Landeshauptstadt 60 Corona-Neuinfektionen registriert, in der gesamten Region Stuttgart waren es 427, wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstagabend mitteilte. Außerdem wurden drei Todesfälle registriert. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 95,2 meldet der Kreis Böblingen, ansonsten liegen die Werte zwischen 123 und 136.