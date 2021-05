In Stuttgart bleiben die Corona-Zahlen weiterhin hoch - von Sonntag auf Montag wurden 130 Neuinfektionen gemeldet. Die Neuinfektionsrate bleibt mit einem Wert von 211,5 in Stuttgart weiterhin sehr hoch. Nur drei Kreise in Baden-Württemberg haben damit einen noch höheren Inzidenzwert. In den übrigen Landkreisen in der Region sinkt dagegen die Neuinfektionsrate. Im Kreis Böblingen etwa liegt der Inzidenzwert jetzt bei 92,4, das ist der niedrigste Wert in der Region. In den übrigen Landkreisen liegt die Spanne zwischen 143 im Kreis Esslingen und 162,3 im Kreis Göppingen. Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden 325 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet.