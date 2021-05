Die Corona-Notbremse in Stuttgart funktioniert offenbar nicht - die Neuinfektionsrate in der Landeshauptstadt liegt weiterhin über 200. Von Samstag auf Sonntag wurden in Stuttgart 61 Neuinfektionen gemeldet. Die Neuinfektionsrate in Stuttgart liegt jetzt bei 216,7, der höchste Wert in der Region. Eine richtige Erklärung dafür hat die Stadt nicht. Im Landkreis Böblingen dagegen ist der Inzidenzwert inzwischen auf 100,3 gesunken. Hier können von heute an Schulen und Kitas wieder öffnen. Unter dem landesweiten Schnitt von 145,2 liegt in der Region Stuttgart sonst nur noch der Landkreis Esslingen. Insgesamt wurden von Samstag auf Sonntag in der Region Stuttgart 255 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Es gab einen Todesfall.