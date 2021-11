Region Stuttgart: Inzidenzwerte am Wochenende unverändert

Die Inzidenzwerte in der Region haben sich am Wochenende kaum verändert. Von Samstag auf Sonntag wurden in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen 410 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Von den Landkreisen liegt aktuell nur der Kreis Böblingen knapp unter dem Wert von 165, der über die Regelung des Schulbetriebs entscheidet. Alle anderen Landkreise liegen wieder über der 200er Marke. Die höchste Neuinfektionsrate mit 257 hat derzeit der Kreis Göppingen. Weil hier am Samstag keine Fälle übermittelt wurden und diese jetzt alle am Sonntag in der Statistik auftauchten, hat der Kreis Göppingen mit 189 Fällen auch die höchste gemeldete Zahl an Neuinfektionen.