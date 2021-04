Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind im Vergleich zum Vortag leicht gesunken - bleiben aber auf einem hohen Niveau. Von Montag auf Dienstag registrierte das Landesgesundheitsamt in der Region insgesamt 1.162 Corona-Neuinfektionen, davon allein 264 im Kreis Esslingen. Dort ist die Neuerkrankungsrate mit 254,9 derzeit auch am höchsten. Insgesamt gingen die Inzidenzwerte in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen von Montag auf Dienstag aber leicht zurück. Dabei liegt nur noch der Kreis Böblingen unter der 200er Marke, mit einem Wert von 176,2. Außerdem wurden acht Todesfälle gemeldet.