Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind von Montag auf Dienstag zurück gegangen. Derzeit liegen zwei Landkreise in der Region unter dem Wert von 100. So ist im Kreis Ludwigsburg die Neuinfektionsrate auf 93,9 gesunken, im Kreis Böblingen auf 77,4. Das ist der beste Wert in der Region. Am höchsten ist die Inzidenz aktuell in Stuttgart mit 106,1. Insgesamt wurden von Montag auf Dienstag 309 Corona-Neuinfizierte gemeldet und elf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Diese Zahlen geben aber möglicherweise nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wieder. Über Ostern wurde oft weniger getestet und nicht alle Gesundheitsämter haben Daten weitergeleitet.