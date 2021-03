Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind inzwischen auf teils über 100 gestiegen. Aktuell wird die höchste Neuerkrankungsrate mit 115,8 im Kreis Göppingen registriert, auch der Inzidenzwert im Kreis Esslingen ist wieder über 100 gestiegen. Als einziger Landkreis in der Region Stuttgart hat nur noch der Rems-Murr-Kreis eine Neuerkrankungsrate unter dem Grenzwert von 50, hier werden derzeit 47,5 Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage registriert. Insgesamt wurden von Samstag auf Sonntag 157 Neuinfektionen in der Region Stuttgart gemeldet. Dieser Wert ist am Wochenende allerdings immer etwas niedriger. Covid-19-Todesopfer wurden keine registriert.