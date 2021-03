Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart steigen weiter. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes von Dienstag auf Mittwoch hervor. Nach oben zeigt die Tendenz auch bei den gemeldeten Neuinfektionen. Insgesamt sind innerhalb von 24 Stunden 365 Neuinfektionen in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen registriert worden, geht aus des Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart vom Mittwoch hervor. Allein in Stuttgart wurden 84 Neuinfektionen gemeldet, bei einer 7-Tage-Inzidenz von jetzt 70,8. Noch höher ist diese Neuerkrankungsrate inzwischen im Landkreis Göppingen: 83,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Unter dem Grenzwert von 50 sind noch die Landkreise Böblingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. An und mit Covid-19 starben sechs Menschen.