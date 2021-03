Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist gestiegen - von Sonntag auf Montag wurden auch höhere Inzidenzwerte aus Stuttgart und einigen benachbarten Landkreisen gemeldet. Ausnahmen bilden lediglich die Kreise Böblingen und Rems-Murr. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist hier innerhalb von 24 Stunden nur im einstelligen Bereich gestiegen, der Inzidenzwert im Kreis Böblingen liegt sogar unter 35. Den höchsten Inzidenzwert mit 67,6 hat jetzt die Stadt Stuttgart. Insgesamt wurden in der Region Stuttgart von Sonntag auf Montag vom Landesgesundheitsamt 177 Corona-Neuinfektionen gemeldet, deutlich mehr als am Vortag. An oder mit Corona starben sieben Menschen.