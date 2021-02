Die Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sind weiter rückläufig und liegen unter dem Landesschnitt. Gleichzeitig steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen leicht an. Von Dienstag auf Mittwoch registrierte das Landesgesundheitsamt 212 Neuinfektionen, 23 mehr als am Vortag. Aus Stuttgart und den umliegenden Landkreisen wurden innerhalb von 24 Stunden vier Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 starben. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 40 weist aktuell der Kreis Esslingen auf, die niedrigste der Kreis Ludwigsburg mit 27,1. Dieser Wert gibt die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche an. In Stuttgart liegt dieser Wert derzeit bei 30,7.