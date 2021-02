per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist unter 100 gesunken. Von Samstag auf Sonntag wurden laut Landesgesundheitsamt 77 Neuinfizierte gemeldet. Innerhalb von 24 Stunden wurden zudem drei weitere Todesfälle verzeichnet. Die am Wochenende gemeldeten Zahlen sind jedoch meist niedriger, weil die entsprechenden Daten nicht vollständig sind und auch weniger getestet wird. Die Stadt Stuttgart und der Landkreis Böblingen haben inzwischen eine 7-Tage-Inzidenz von unter 35, der Kreis Böblingen dabei die niedrigste mit 31,6. Alle anderen Landkreise in der Region liegen unter dem Grenzwert von 50.