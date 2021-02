Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter rückläufig - aktuell liegen vier Landkreise in der Region Stuttgart unter dem kritischen Wert von 50. Nur noch der Landkreis Esslingen und die Stadt Stuttgart liegen über dem Grenzwert, der Kreis Esslingen mit einer Inzidenz von 72,1 sogar über dem Landeschnitt. Am niedrigsten ist dieser Wert derzeit im Rems-Murr-Kreis mit 36,6. Insgesamt meldete das Landesgesundheitsamt von Mittwoch auf Donnerstag 275 Corona-Neuinfektionen in der Region. Innerhalb von 24 Stunden gab es 17 neue Todesfälle in Verbindung mit Covid-19, davon neun im Landkreis Böblingen. Dort wurden auch mit 84 die meisten Neuinfektionen gemeldet.