Die Corona-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart sinken weiter - am Mittwoch wurde für den Landkreis Böblingen ein Wert von 33,9 ermittelt. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Böblingen wieder unter dem ersten Corona-Warnwert von 35. Den höchsten Inzidenzwert mit 73,6 weist der Landkreis Esslingen auf. Dieser Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangen sieben Tage an. Insgesamt registrierte das Landesgesundheitsamt in der Region Stuttgart von Dienstag auf Mittwoch 237 neue Corona-Fälle, davon 71 in Stuttgart. Sieben Menschen starben in diesem Zeitraum an und mit Covid-19.