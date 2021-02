In drei Landkreisen in der Region Stuttgart ist der Inzidenzwert unter die Marke von 50 gefallen. Das gab das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Dienstagabend bekannt. Den niedrigsten Inzidenzwert mit 39,8 hat dabei der Rems-Murr-Kreis. Den Schwellenwert von 50 haben zudem die Landkreise Böblingen und Göppingen unterschritten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden von Montag auf Dienstag ist im Vergleich zu den Vortageszahlen gestiegen. Gemeldet wurden aus Stuttgart und den umliegenden Landkreisen insgesamt 243 Neuinfektionen. Die Zahlen am Wochenende sind wegen unvollständiger Meldedaten in der Regel niedriger. An und mit Covid-19 verstarben neun Menschen in der Region.