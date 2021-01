Binnen eines Tages ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region um 500 gestiegen. Dennoch liegen die 7-Tage-Inzidenzwerte in Stuttgart und den umliegenden Landkreisen unter dem Landesdurchschnitt. So meldet der Landkreis Böblingen beispielsweise einen Inzidenzwert von 87,3. Den höchsten Richtwert in der Region verzeichnet aktuell der Landkreis Ludwigsburg mit 130,5. Dort wurde auch mit 107 die höchste Zahl an Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag registriert. Die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen gibt das Landesgesundheitsamt am Donnerstag mit 29 an, davon 18 in Stuttgart. Die hohe Zahl in Stuttgart erklärt sich allerdings durch Nachmeldungen aufgrund der Feiertage.