Region Stuttgart: Inzidenzwerte gehen weiterhin leicht zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in der Region Stuttgart ist weiter leicht rückläufig. Das Landesgesundheitsamt registrierte von Samstag auf Sonntag rund 2.300 neue Corona-Fälle. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gab es keine. Mit 900 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden wurden im Kreis Ludwigsburg die meisten neuen Fälle gemeldet. Gleichzeitig ist der Inzidenzwert von 853 im Kreis Ludwigsburg der aktuell Niedrigste in der Region. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat weiterhin die Stadt Stuttgart mit einem Wert von 1.495. Aus der Landeshauptstadt wurden am Sonntag keine Zahlen gemeldet. Grundsätzlich sind die von den Gesundheitsämtern gemeldeten Daten am Wochenende oft unvollständig.